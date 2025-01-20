В крови скончавшегося пресс-секретаря Shaman не нашли запрещенных веществ

Фото: vk.com/Антон Коробков-Землянский

В крови умершего пресс-секретаря артиста Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) Антона Коробкова-Землянского не было выявлено запрещенных веществ. Об этом РИА Новости рассказал источник, получивший результаты экспертизы.

О смерти 40-летнего Коробкова-Землянского стало известно днем 10 ноября. Мужчина почувствовал себя плохо ночью, начал задыхаться. По сообщениям СМИ, жена журналиста сперва пыталась сама спасти его с помощью массажа сердца, однако приехавшим врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Источники в окружении медиаменеджера и в медицинских службах сообщили, что сердечная недостаточность или инфаркт миокарда могли привести к гибели Коробкова-Землянского.

Однако некоторые СМИ выдвигали версию, что Коробков-Землянский мог умереть из-за отравления неизвестным веществом. Эту информацию опроверг менеджер Shaman Андрей Иохим.

13 ноября пресс-секретаря певца Shaman похоронили на Троекуровском кладбище. Прощание прошло в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. На церемонии присутствовали родные, друзья и коллеги журналиста. Среди них были Дронов, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, народный артист РФ Игорь Матвиенко, певица Юта, телеведущий Андрей Малахов и другие.

