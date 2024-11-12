Менеджер Shaman назвал домыслом новость о смерти Коробкова-Землянского от отравления

Фото: vk.com/antonkorobkov

Менеджер певца Shaman Андрей Иохим назвал в разговоре с ТАСС домыслами появившиеся в СМИ сведения о том, что пресс-секретарь исполнителя Антон Коробков-Землянский мог умереть из-за отравления неизвестным веществом.

Ранее источники в окружении медиаменеджера и в медицинских службах сообщили, что сердечная недостаточность могла привести к гибели Коробкова-Землянского. Кроме того, некоторые СМИ утверждали, что причиной смерти мужчины стал инфаркт миокарда.

О смерти 40-летнего пресс-секретаря Shaman стало известно днем 10 ноября. Коробкову-Землянскому стало плохо ночью, он начал задыхаться. Как заявляли СМИ, жена журналиста сперва пыталась сама спасти его с помощью массажа сердца, однако приехавшие врачи не смогли помочь мужчине и констатировали его смерть.

