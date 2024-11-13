Прощание с пресс-секретарем Shaman началось на Троекуровском кладбище Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

В Большом траурном зале Троекуровского кладбища началась церемония прощания с журналистом, пресс-секретарем певца Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) Антоном Коробковым-Землянским. Об этом сообщает ТАСС.

О смерти 40-летнего Коробкова-Землянского стало известно днем 10 ноября. Ему стало плохо ночью, он начал задыхаться. Как заявляли СМИ, жена журналиста сперва пыталась сама спасти его с помощью массажа сердца, однако приехавшие врачи не смогли помочь мужчине и констатировали его смерть.

Менеджер Shaman Андрей Иохим сообщил, что Коробков-Землянский мог умереть из-за отравления неизвестным веществом.

Коробков-Землянский являлся руководителем пресс-службы Shaman с 2022 года.

В 2007–2010 годах пресс-секретарь певца работал корреспондентом Первого канала, редактором и сценаристом на СТС и "MTV Россия". В 2015 году он стал руководителем пресс-службы певца Филиппа Киркорова, с которым проработал два года. В 2019 году Коробкова-Землянского назначили на должность директора по коммуникациям "Европейской медиагруппы".