Судмедэкспертиза смерти пресс-секретаря певца Shaman завершена

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Эксперты завершили судебно-медицинскую экспертизу после смерти пресс-секретаря певца Ярослава Дронова (Shaman) Антона Коробкова-Землянского, сообщил РИА Новости информированный источник.

Коробков-Землянскийумер в Москве в ноябре прошлого года. Ему было 40 лет. Коробкову-Землянскому стало плохо ночью, он начал задыхаться.

Как заявляли СМИ, жена журналиста сперва пыталась сама спасти его с помощью массажа сердца, однако приехавшие врачи не смогли помочь мужчине и констатировали его смерть.

Коробков-Землянский являлся руководителем пресс-службы Shaman с 2022 года.

В 2007–2010 годах пресс-секретарь певца работал корреспондентом Первого канала, редактором и сценаристом на СТС и "MTV Россия". В 2015 году он стал руководителем пресс-службы певца Филиппа Киркорова, с которым проработал два года. В 2019 году Коробкова-Землянского назначили на должность директора по коммуникациям "Европейской медиагруппы".