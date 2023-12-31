Власти Белгорода сообщили о ракетной опасности

Фото: ТАСС/Кирилл Чаплинский

Власти Белгорода выпустили предупреждение о ракетной опасности. Соответствующая публикация появилась в официальном телеграм-канале местной администрации.

"Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – говорится в сообщении.

30 декабря белгородские власти сообщили, что ВСУ обстреляли центр Белгорода. Глава региона Вячеслав Гладков призвал жителей спуститься в укрытие. В городе также сработала сирена ракетной опасности.

Владимиру Путину доложили о ситуации в регионе. Следственный комитет России возбудил в связи с ударами ряд уголовных дел.

Сигнал, предупреждающий о ракетной опасности, вновь прозвучал утром 31 декабря. Через некоторое время его отменили. Губернатор сообщил, что число погибших в результате атаки ВСУ по городу выросло до 24 человек.

По информации Минздрава РФ, всего при обстрелах пострадал 131 человек, среди которых 18 – это дети. Глава ведомства Михаил Мурашко отметил, что 109 человек на сегодняшний день остаются в больницах. В Подмосковье привезли 25 человек, получивших травмы.



Москва выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим в Белгороде – Собянин