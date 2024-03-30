Спасшийся из "Крокуса" рассказал, как пробивал стену, чтобы выйти к воздуху

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Выживший во время теракта в "Крокус Сити Холле" Олег Уколов помог группе людей спастись из небольшого помещения, которое наполнялось дымом, сообщает РИА Новости.

Мужчина рассказал, как нашел в стене тонкое место и вместе с другими пробил его. По словам Уколова, на концерт группы "Пикник" он пришел вместе с другом. Они уже были на своих местах в бельэтаже, когда услышали стрельбу со стороны фойе.

"Первая мысль была, что это какие-то спецэффекты группы, но стрельба продолжалась, и в течение секунд каких-то стало понятно, что это внештатная ситуация. Я подумал: вот я попал", – признался мужчина.

Через какое-то время в зал вошел террорист. Уколов заверил, что видел как минимум одного преступника – он вошел в партер и практически сразу начал стрелять. Люди попадали между кресел в попытке спрятаться.

Выстрелы ненадолго прекратились, при этом уже вспыхнул пожар в районе кресел в зоне партера. Многие начали выползать, в том числе и Уколов. По его словам, его друг немного отстал, и в итоге они разминулись. Олег с другими людьми по эвакуационной лестнице спустился вниз.

За дверью они снова услышали выстрелы из фойе, поэтому снова пошли наверх из страха попасть под пулю. Люди поднялись до самого верха, где нашли техническое помещение. Всего с мужчиной было порядка 15 человек. Они начали баррикадировать дверь.

Вскоре в их помещение повалил дым. Тогда они разбаррикодировали дверь, но из-за сильного пожара и, как следствие дыма, ничего не было видно – спускались наощупь. Уколов признается, что спускались почти вслепую, он снова нашел проход на эвакуационную лестницу и пошел вниз. По его словам, людей он не видел, но чувствовал.

Мужчина по профессии – инженер-строитель, поэтому, как он утверждает, внизу еще в первый раз заметил технологический проем. Оказалось, что там уже были несколько человек. Уколов вместе другими людьми прошел к ним.

В этом помещении люди решили отсидеться. Оно было тупиковое, заполнено металлическими стульями. Люди хотели подождать, но и это помещение постепенно наполнялось дымом. Друг, с которым он разминулся, по телефону сообщил, что в затишье между выстрелами через фойе вышел на улицу.

Уколов стал искать в стене слабое место, и нашел часть, где был не бетон. По его словам, перегородку наощупь легко определить – там был металлокаркас, два слоя обшивки, снаружи и изнутри, и пенопласт.

Взяв стул, он стал пробивать это место. Ему помогли другие мужчины. Потом они нашли тяжелую стойку от ленточного ограждения. Через некоторое время люди проломили небольшой проем, через который можно было пролезть в фойе.

"Все друг другу помогли выбраться из этого пролома, вылезли. Раненых не было среди нас, только дымом надышались. Там уже встретили пожарных, они огнестрельных выносили. И вот, выскочили на улицу", – рассказал мужчина.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 144 человека, пострадали – 382, следователи возбудили уголовное дело.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

Кроме того, девять человек были задержаны в Таджикистане по подозрению в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле". Речь идет о жителях Вахдатского района страны, которых подозревают еще и во взаимодействии с террористами из "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

Следователям удалось доказать связь террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле", с украинскими националистами. По данным СК, исполнителям теракта поступали крупные суммы денег и криптовалюты с Украины. Эти средства обвиняемые якобы использовали при подготовке преступления.