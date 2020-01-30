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Политика

12:27

Нетаньяху поблагодарил Путина за помилование Наамы Иссахар

происшествия политика

Фото: TASS/Ilia Yefimovich/dpa/picture-alliance

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за помилование Наамы Иссахар, сообщает "Интерфакс".

"Хотел бы вас поблагодарить от имени всего народа за быстрое решение освободить Нааму Иссахар", – отметил Нетаньяху.

Гражданка Израиля Наама Иссахар была осуждена в России на 7,5 лет за транзит гашиша в своем багаже. С просьбой о ее помиловании выступали президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кроме того, прошение о помиловании на имя президента России подала и сама осужденная.

27 января комиссия по помилованию рекомендовала помиловать израильтянку Иссахар, документ одобрил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Указ о помиловании был подписан Владимиром Путиным 29 января.

30 января Наама Иссахар была освобождена из колонии.

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