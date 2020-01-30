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Помилованная президентом РФ Наама Иссахар освобождена из колонии

Израильтянка Иссахар освобождена из колонии
общество

Фото: LIFE.ru

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России за контрабанду наркотиков и помилованная президентом РФ, освобождена из подмосковной колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

"В связи с указом президента Российской Федерации от 29 января № 67 о помиловании Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения", – сообщили во ФСИН России.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки США и Израиля Наамы Иссахар. Распоряжение вступило в силу сразу после подписания.

Ранее комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Иссахар о помиловании. По словам уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерины Семеновой, решение было принято единогласно с учетом того, что девушка частично признала вину.

Московский областной суд осудил Иссахар на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков. При себе у девушки нашли почти 10 граммов гашиша. Израильтянка заявила, что не занималась контрабандой, а везла вещество для личных целей.

Девушка отбывала наказание в исправительной колонии № 1 в поселке Новое Гришино в Подмосковье.

Сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал дело Иссахар с президентом России Владимиром Путиным. Глава израильского кабмина попросил российского лидера смягчить наказание в отношении девушки.

Путин помиловал осужденную за наркотики израильтянку

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