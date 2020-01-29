Путин помиловал израильтянку Иссахар

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки США и Израиля Наамы Иссахар, которая была осуждена в России за контрабанду наркотиков.

"Помиловать Иссахар Нааму, 1993 года рождения", – отмечается в документе.

Уточняется, что девушка освобождена от дальнейшего отбывания наказания. Президентский указ вступил в силу с момента его подписания.

Ранее комиссия по вопросам помилования одобрила прошение Иссахар о помиловании. Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова подчеркнула, что девушка частично признала свою вину.

Позднее рекомендацию о помиловании подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С прошением помиловать заключенную к российскому лидеру обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а также мать девушки.

Наама Иссахар была задержана в апреле минувшего года в транзитной зоне столичного аэропорта Шереметьево, когда летела из Дели в Тель-Авив. В ее багаже сотрудники таможни обнаружили 9,6 грамма гашиша. По словам израильтянки, она перевозила наркотик для личных целей.

В октябре 2019 года суд приговорил ее к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Защита подала апелляцию в вышестоящую инстанцию, однако в середине декабря Московский областной суд подтвердил законность приговора.

