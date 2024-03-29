СК РФ попросил арестовать девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Следственный комитет России ходатайствует об аресте девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы.

По информации органа, Назримада Лутфуллои обвиняют в преступлении, совершенном по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ ("Террористический акт").

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Злоумышленники проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадали 382.

Силовики задержали 11 человек, включая четверых предполагаемых исполнителей теракта, которых Басманный суд Москвы заключил под стражу до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, а после арестовал восьмого подозреваемого.

Через несколько дней следователи нашли и задержали еще одного подозреваемого, который финансировал террористов. После этого следователи планировали подать ходатайство об аресте Назримада Лутфуллои.

Также в Таджикистане задержали девятерых человек, подозреваемых в связях с исполнителями теракта в "Крокус Сити Холле" и во взаимодействии с "Исламским государством" (ИГ, запрещенная в России и Таджикистане террористическая организация).

