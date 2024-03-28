МЧС РФ выявило мошенников, работавших под видом кинологов в "Крокус Сити Холле"

Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ

Сотрудники МЧС установили мошенников, которые во время аварийно-спасательных работ в "Крокус Сити Холле" находились там под видом кинологов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации МЧС, женщина с собакой предлагала в оперштабе помощь в поиске живых граждан, а также тел погибших. Однако ее не пустили на место проведения аварийно-спасательных работ. Несмотря на это, она обманом попала на закрытую территорию и сделала несколько фотографий.

"При работе в зоне особого риска требуется подтвержденные статус спасателя и аттестация поисково-спасательной собаки", – объяснили в ведомстве.

При этом в сообщении сказано, что женщина использовала сделанные фотографии с официальным видео МЧС для сбора средств, представившись вожатым служебных собак группы минно-разыскных и поисково-спасательных работ Центра операций особого риска "Лидер".

"Спасатели и профессиональное кинологическое сообщество осуждают недобропорядочный поступок гражданки, желающей нажиться на человеческом горе и сострадании", – заключили в пресс-службе.

Ранее Федеральная служба безопасности призвала граждан не верить мошенникам, представляющимся сотрудниками правоохранительных органов. Заявление выпустили в связи с участившимися в последнее время обращениями граждан в спецслужбу.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Злоумышленники зашли в здание, стали стрелять по посетителям, а затем устроили пожар. Согласно последним официальным данным, погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

Сотрудники российских спецслужб задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых террористов, которых Басманный суд Москвы отправил в СИЗО до 22 мая. Позже суд заключил под стражу еще троих фигурантов, а затем арестовал восьмого подозреваемого.

Следователи также установили и задержали еще одного подозреваемого, который финансировал террористов. Теперь следователи будут ходатайствовать об аресте злоумышленника.

