Светлаков успел предупредить Сергея Бурунова о том, что ему не нужно заходить в "Крокус"

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Российский актер и шоумен Сергей Светлаков успел предупредить своего коллегу Сергея Бурунова о том, что ему не нужно заходить в "Крокус Сити Холл". Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец.

По его словам, Бурунов опаздывал на концерт группы "Пикник" и решил позвонить Светлакову, чтобы уточнить, началось ли выступление. В этот момент стрельба уже началась, и шоумен успел предупредить друга.

Светлаков также рассказал, что по той же причине в "Крокус Сити Холл" не попала его жена. По словам юмориста, она постоянно опаздывает, тот вечер не стал исключением.

Ранее Светлаков рассказал, что находился в концертном зале "Крокус Сити Холл" во время стрельбы. Артист выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта и пожелал всем здоровья.

По словам Светлакова, террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над которым располагаются ложи, где он и находился. Многие зрители побежали к сцене, а сам Светлаков с группой из 20–30 человек быстро переместился в один из узких коридоров.

Девушка-менеджер, которая была на этаже, нашла ключи и закрыла выходы из всех лож, потому что все, кто там был, уже выбежали. После этого они решили забаррикадировать входы в коридор при помощи стульев и диванов. Спустя 15–20 минут они почувствовали запах дыма.

Менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе. Все согласились и в тишине начали двигаться. Через некоторое время при помощи указаний еще одного работника "Крокуса" группе удалось выбраться на улицу. Они пробежали несколько километров, после чего их встретила жена Светлакова на машине.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, 360 человек пострадали.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.