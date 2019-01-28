На выставку Куинджи выстроилась огромная очередь

Похищенная из Третьяковки картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" найдена, подозреваемый в краже задержан. Однако знаменитое полотно уже не вернут на выставку, передает телеканал Москва 24.

Как заявила директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, до конца дня картину поместят в музейное хранилище. Между тем на входе в музей выстроилась очередь.

Москвичи рассказали, что слышали о дерзком преступлении, которое произошло накануне. В то же время они признались, что отнюдь не эта история вызвала их интерес к экспозиции. По словам ожидающих в очереди, они хотят лучше познакомиться с творчеством Куинджи.

Картину "Ай-Петри. Крым" похитили прямо на глазах у посетителей выставки вечером 27 января. Позже очевидцы помогли полиции составить фоторобот подозреваемого. Уголовное дело возбудили по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность".

Утром 28 января в Подмосковье задержали подозреваемого в краже − 31-летнего Дениса Чуприкова. Он показал, где находилась картина, но при этом отверг обвинения в свой адрес.

Гендиректор Третьяковки уточнила, что пейзаж Куинджи передадут в депозитарий до приезда специалистов Государственного Русского музея.

После скандала с кражей Куинджи в Третьяковке пообещали оснастить датчиками безопасности все экспонаты как постоянной экспозиции, так и временных выставок. Также не исключено, что могут ввести обязательный досмотр посетителей на выходе из музея. По данным Минкультуры, проверка систем безопасности Третьяковки займет около двух недель.

Трегулова пообещала проанализировать степень вины всей цепочки сотрудников галереи. А в Минкультуры сообщили, что после комплексной проверки сотрудников ГТГ могут привлечь к дисциплинарной ответственности.