Директор Третьяковки признала свою ответственность за кражу картины Куинджи

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что считает себя ответственной за пропажу картины Архипа Куинджи с выставки в Москве. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной краже полотна, сообщает телеканал Москва 24.

"Любой музей – это сильная, серьезная структура, в которой есть разные направления, есть заместители по определенному направлению, есть руководители служб, а есть исполнители. Это тот случай, когда, я думаю, будет пройдено по всей цепочке", – сказала она.

По словам директора Третьяковки, она примет решение в отношении своих подчиненных, допустивших воровство картины, и выразила надежду, что то же самое сделает министерство культуры со своими работниками, которой, в частности, является Трегулова.

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" украли из Третьяковской галереи вечером в воскресенье, 27 января. На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина подошел к картине во время выставки, снял ее со стены и забрал с собой. Судя по реакции посетителей, они подумали, что преступник является работником Третьяковки. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой.

На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Картину он спрятал на территории строящегося жилого дома в Одинцовском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие планирует просить суд об аресте подозреваемого.

В министерстве культуры пообещали оснастить электронными датчиками безопасности все картины в Третьяковке.

Трегулова заявила, что похищенная картина пока не будет выставляться в галерее.

