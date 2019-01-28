Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

16:37

Директор Третьяковки признала свою ответственность за кражу картины Куинджи

происшествия культура

16:37

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова заявила, что считает себя ответственной за пропажу картины Архипа Куинджи с выставки в Москве. Об этом она заявила на пресс-конференции, посвященной краже полотна, сообщает телеканал Москва 24.

"Любой музей – это сильная, серьезная структура, в которой есть разные направления, есть заместители по определенному направлению, есть руководители служб, а есть исполнители. Это тот случай, когда, я думаю, будет пройдено по всей цепочке", – сказала она.

По словам директора Третьяковки, она примет решение в отношении своих подчиненных, допустивших воровство картины, и выразила надежду, что то же самое сделает министерство культуры со своими работниками, которой, в частности, является Трегулова.

Картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" украли из Третьяковской галереи вечером в воскресенье, 27 января. На кадрах с записи камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина подошел к картине во время выставки, снял ее со стены и забрал с собой. Судя по реакции посетителей, они подумали, что преступник является работником Третьяковки. Рамку от картины он оставил в музее, а полотно забрал с собой.

На следующий день предполагаемого преступника задержали в подмосковном поселке Заречье, им оказался ранее судимый 31-летний мужчина. Картину он спрятал на территории строящегося жилого дома в Одинцовском районе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие планирует просить суд об аресте подозреваемого.

В министерстве культуры пообещали оснастить электронными датчиками безопасности все картины в Третьяковке.

Трегулова заявила, что похищенная картина пока не будет выставляться в галерее.

На похищенной картине Куинджи не обнаружили видимых повреждений

происшествия культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика