Одного из пострадавших при терактах в Дагестане доставят на лечение в Москву

Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев

Одного из пострадавших при терактах в Дербенте и Махачкале направят для лечения в Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова Минздрава РФ, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

По его словам, такое решение было принято по итогам телемедицинских консультаций со специалистами федеральных центров. Пациента транспортируют в Москву 27 июня.

Кузнецов также сообщил, что в больницах после терактов остаются 19 пострадавших. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии. Еще шестерых человек выписали из больниц.

Неизвестные напали на церкви и синагоги в Дербенте и Махачкале вечером 23 июня. Боевики открыли огонь по зданиям и местным жителям, а также обстреляли пост ДПС в Махачкале и автомобиль с полицейскими в центре села Сергокала.

Жертвами стал 21 человек. Среди погибших – 16 правоохранителей, православный священник и гражданские лица. В результате проведения контртеррористической операции полицейские ликвидировали пятерых боевиков.

После произошедшего Верховный суд в Дагестане арестовал экс-главу Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети могли участвовать в теракте. Позже заключили под стражу его шестерых сыновей.

