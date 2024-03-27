В ОНК опровергли сообщения о смерти террориста из "Крокус Сити Холла"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сообщения о смерти кого-либо из террористов, открывших стрельбу в "Крокус Сити Холле" не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ответственного секретаря ОНК Москвы, члена СПЧ РФ Алексея Мельникова.

Информация о смерти двух из арестованных по делу о теракте в "Крокусе" появилась в социальных сетях.

"На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях", – уточнил Мельников.

Он добавил, что задержанные до конца жизни будут жить "в гробу" (камере 4–6 квадратных метров) и передвигаться лишь в согнутом положении с руками за спиной. По словам правозащитника, с ними также нельзя будет контактировать.

"Пожизненное – это страшно, я видел людей на пожизненном, большинство просят о скорой смерти. После колонии их ждет захоронение в безымянной могиле, божий суд и вечные муки ада", – заключил Мельников.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Тогда злоумышленники ворвались в концертный зал, начали стрелять по посетителям, а после подожгли здание.

В результате погибли 143 человека и 360 пострадали. При этом сотрудникам СК РФ поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родственников в результате теракта. Следователи также доложили, что в числе опознанных тел минимум пятеро детей 9–16 лет.

По этому делу задержали 11 человек, включая четверых возможных исполнителей атаки, которых поймали в Брянской области неподалеку от границы с Украиной.

Непосредственных террористов арестовали до 22 мая, а потом суд заключил под стражу еще троих фигурантов дела. Спустя время в СИЗО отправили восьмого подозреваемого.

