25 июля, 17:51Происшествия
Число пострадавших от взрыва газа в Саратове выросло до 9
Фото: ТАСС/Екатерина Петрова
Число пострадавших от взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове выросло до 9, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
По словам собеседника агентства, пострадавшие получат амбулаторную помощь.
Как отметил глава МЧС Александр Куренков, средств и сил для ликвидации последствий инцидента достаточно. Он уточнил, что сотрудники ведомства продолжают работать и делают все необходимое.
"Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно", – отметил министр.
Куренков добавил, что нависающие конструкции не обрушивают специально, потому что это может навредить.
О взрыве в доме на улице Блинова в Саратове стало известно 25 июля. В результате ЧП был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.
Согласно последним данным, жертвами инцидента стали 6 человек, среди которых есть ребенок.
По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. В настоящий момент на месте находятся спасатели, кинологи и техника.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг. Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств введен режим ЧС регионального уровня.