Число пострадавших от взрыва газа в Саратове выросло до 9

Фото: ТАСС/Екатерина Петрова

Число пострадавших от взрыва газа в многоквартирном доме в Саратове выросло до 9, передает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

По словам собеседника агентства, пострадавшие получат амбулаторную помощь.

Как отметил глава МЧС Александр Куренков, средств и сил для ликвидации последствий инцидента достаточно. Он уточнил, что сотрудники ведомства продолжают работать и делают все необходимое.

"Работа проводится не так интенсивно, как может показаться, только из-за того, что мы считаем, что живые люди там есть, поэтому работаем осторожно, аккуратно", – отметил министр.

Куренков добавил, что нависающие конструкции не обрушивают специально, потому что это может навредить.

О взрыве в доме на улице Блинова в Саратове стало известно 25 июля. В результате ЧП был разрушен угловой подъезд с 7-го по 10-й этаж, свыше 30 квартир могут быть повреждены или разрушены.

Согласно последним данным, жертвами инцидента стали 6 человек, среди которых есть ребенок.

По предварительной информации, причиной взрыва стала утечка газа. В настоящий момент на месте находятся спасатели, кинологи и техника.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о предоставлении небезопасных услуг. Для оперативного взаимодействия всех служб и ведомств введен режим ЧС регионального уровня.