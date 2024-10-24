МВД Турции установило личность женщины, совершившей теракт на промышленном объекте

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Личность женщины, которая причастна к теракту в Анкаре, удалось установить, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая в соцсети X.

Ею оказалась Мине Севджин Алчичек, являющаяся членом "Рабочей партии Курдистана" (признана террористической организацией и запрещена в Турции). Другой ликвидированный в Анкаре боевик Али Орек по прозвищу Rojger также оказался членом РПК.

Теракт на объекте аэрокосмической корпорации Tusaş произошел в Анкаре 23 октября. По данным СМИ, взрыв прогремел у крупного объекта компании, где работают около 17 тысяч человек. Рядом расположена турецкая база ВВС.

По версии журналистов, злоумышленники приехали ко входу компании на такси. После этого прогремел взрыв автомобиля, а затем два террориста зашли внутрь здания и захватили в заложники сотрудников компании.

Спустя время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о ликвидации террористов. По последним данным, при теракте погибли пять человек, еще 22 пострадали.

В МВД заявили, что теракт в Анкаре организовала запрещенная в Турции РПК. После этого турецкие истребители начали наносить удары по целям организации в Ираке и Сирии. В Минобороны Турции сообщили, что ВВС страны уничтожили не менее 47 террористических целей и большое число боевиков РПК.

