Число жертв на юге Ливана в результате атак Израиля возросло до 182

Фото: ТАСС/AP/Hussein Malla

Число погибших в южной части Ливана в результате ударов, нанесенных израильскими ВВС, увеличилось до 182, сообщает ТАСС.

Пострадали еще 727 человек. Многих пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии, в связи с чем число жертв может возрасти. Среди погибших и раненых есть женщины и дети.

Ранее говорилось о 100 погибших. На фоне последних событий Москва высоко оценивает вероятность перерастания эскалации между Израилем и Ливаном в полномасштабную войну, отметил посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

При этом он подчеркнул, что российская сторона продолжает придерживаться позиции, в соответствии с которой решить возникшие в регионе конфликты военным путем невозможно. Посол отметил, что нынешний уровень эскалации на территории региона является беспрецедентным за последние 15–20 лет, что подтверждается ракетными обстрелами с обеих сторон.

На территории разных районов Ливана 17 и 18 сентября происходили подрывы пейджеров, портативных раций, смартфонов и других устройств. В результате погибли 32 человека, еще более 4 тысяч получили ранения. Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить на эту атаку.

Затем, 20 сентября, Израиль нанес удар по столице Ливана. Самолеты направили четыре ракеты по гаражу семиэтажного здания в квартале Эль-Каим и бункеру под ним, где проходило заседание военных. Позже движение "Хезболла" сообщило о гибели двух своих военных руководителей, 13 бойцов и командиров.

По данным израильской стороны, они планировали вторжение на север Израиля по такой же стратегии, которую применили сторонники ХАМАС в октябре прошлого года.

В ответ на эту атаку утром 22 сентября Ливан запустил по Израилю более 100 ракет. Падение боеприпасов и их обломков зафиксировали в районах Кирьят-Бялик, Цур-Шалом и Морешет. Это привело к возникновению на этих территориях очагов возгорания.