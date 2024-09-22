Все пострадавшие в теракте в "Крокусе", проходившие лечение в стационарах, выписаны

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Все пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", которые находились в больницах, к данному моменты были выписаны. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Все пострадавшие при теракте в Крокус сити холле, проходившие стационарное лечение, были выписаны", – приводит его слова РИА Новости.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате нападения погибли 145 человек.

Суд арестовал 12 фигурантов – четверых нападавших, троих продавших им машину, сдавшего террористам квартиру, подозреваемого в финансировании преступников, перечислившего им деньги, а также еще двух мужчин.

С 23 сентября пострадавшим в теракте начнут перечислять выплаты. Средства были собраны Фондом культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева в рамках программы помощи от юридических и физических лиц.

