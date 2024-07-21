ТАСС: СК продолжает допрашивать всех находившихся в "Крокусе" во время теракта

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следователи продолжают допрашивать всех, кто находился в концертном зале "Крокус Сити Холл" во время теракта, рассказала в беседе с ТАСС очевидец происходившего Анастасия Родионова.

Она также обратила внимание, что к настоящему моменту расследование уголовного дела не завершено.

"Следователи интересуются у очевидцев, где они были в момент нападения террористов, что видели и видели ли оружие, а также другие детали теракта", – пояснила Родионова.

Собеседница агентства также отметила, что все, кто "реально пострадал" после нападения террористов и обратился за медицинской помощью, получают денежные выплаты.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта. Неизвестные начали стрелять по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек.

Всего по уголовному делу проходят 20 обвиняемых, 18 из которых арестованы. Из заключенных под стражу четверо – нападавшие, трое – продавшие им машину, а также сдавший преступникам квартиру, подозреваемый в финансировании террористов, перечисливший им деньги и еще двое мужчин. По данным следователей, один из последних должен был предоставить финансы для подготовки преступления.

Ранее стало известно, что следствие проведет судебно-медицинские экспертизы со всеми пострадавшими в результате теракта. В документах указано, что на данный момент в качестве потерпевших были признаны и допрошены свыше 1,7 тысячи человек.