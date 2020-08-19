Заседание суда по делу Ефремова перенесли на 20 августа

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Заседание суда по делу актера Михаила Ефремова перенесли на 20 августа, оно назначено на 12:30. Об этом сообщил его защитник Эльман Пашаев.

Ожидается, что в четверг в суде защита представит своего ключевого свидетеля, имя которого на данный момент не раскрывается.

19 августа проходило очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На нем выступили свидетели происшествия, актер Никита Высоцкий, поэт Орлуша, а также независимый эксперт Юрий Фиалко, Ефремова допросить не успели.

В ходе заседания Фиалко заявил, что автотехническая экспертиза по уголовному делу о смертельном ДТП была проведена не в полном объеме в силу недостаточной материально-технической базы экспертов МВД. По его словам, машину могло занести или же она внезапно ускорилась из-за неисправности оборудования внедорожника, что привело к ДТП.

Одна из свидетельниц Татьяна Беркович в суде заявила, что дружит с Ефремовым 25 лет. Она сообщила, что за все время дружбы не видела актера пьяным за рулем. По ее словам, если он выпивал, то вызывал такси или просил довезти до дома своих друзей.



Высоцкий подтвердил забывчивость Ефремова после употребления алкоголя

Высоцкий, в свою очередь, заявил в суде, что никогда не видел Ефремова в состоянии наркотического опьянения. В то же время он подтвердил, что артист крепко выпивал, после чего у него случались провалы в памяти.

Комментируя болезнь Ефремова, Высоцкий заявил, что актер не мог имитировать сердечный приступ. Он дал положительную характеристику личности Ефремова, назвав его одаренным, верующим, при этом импульсивным человеком. По его мнению, актер отказывается в суде от признания вины не потому, что боится, а потому, что действительно ничего не помнит.

В ходе предыдущего заседания потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".



Под педаль автомобиля Ефремова могла попасть бутылка – свидетель

Вся подробная информация о ходе судебного заседания – в текстовой трансляции Москвы 24.

