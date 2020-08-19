Поэт Орлуша от лица Ефремова пытался переговорить с потерпевшими после ДТП

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Переговоры с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова попытался провести от лица актера Михаила Ефремова российский поэт Андрей Орлов (Орлуша). Об этом он сообщил на заседании суда, где проходят слушания по делу Ефремова.

"Когда я увидел в новостях, что катафалк с телом Захарова выдвинулся в Рязань, я взял на себя ответственность поехать с любимой женщиной и ее сыном туда. По дороге я узнавал, куда ехать", – пояснил Орлов.

Он добавил, что заранее перед поездкой заказал у своих знакомых венок, чтобы возложить его на кладбище у могилы погибшего. По прибытии он установил венок, а после поговорил с участниками прощания и священником, который отпевал Захарова.

"Я взял из дома, что было. 50–60 тысяч рублей. Хотели помочь. <...> Я думал еще прочитать стих свой на могиле, но не думаю, что он был бы востребован", – подчеркнул поэт.

19 августа проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации.

В ходе предыдущего заседания потерпевшая сторона заявила иски к Ефремову. Старший сын погибшего Виталий Захаров заявил иск на 6 миллионов 500 тысяч рублей. Еще трое потерпевших по делу Ефремова обратились к актеру с иском на 1 рубль. Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова подчеркнули, что никакая денежная сумма не может возместить утрату близкого человека.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

