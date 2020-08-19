Добровинский оценил экспертизу от свидетеля со стороны Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Александр Добровинский в беседе с Москвой 24 прокомментировал оценку независимого специалиста Юрия Фиалко, которого пригласил адвокат Ефремова в качестве свидетеля. По мнению эксперта, автотехническая экспертиза по уголовному делу о смертельном ДТП была проведена не в полном объеме в силу недостаточной материально-технической базы экспертов МВД.

"Он гений! Обожаю! "Из интернета, энергетические сгустки, звонки по телефону, НЛО" и так далее. Гениально. Его надо было заслушать!" – оценил заявление Добровинский.





Александр Добровинский адвокат Он "утопил" Ефремова уже полностью. "Экспертиза сделана хорошо". А главное – он историк-архивист. Полноценная экспертиза! Ошибка. Его нельзя было звать. Из интернета нельзя брать теоретические знания.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев представил Пресненскому суду столицы отзыв на автотехническую экспертизу, указав на множество ее недостатков.

"Не исследовано, когда залит асфальт, есть ли колея, какими реагентами дорога обработана, какой коэффициент сцепления, нет статистики неисправностей автомобиля", – зачитал адвокат отзыв.

Также он отметил, что не была исследована электроника машины. Пашаев добавил, что в Сети часто появляются сообщения о том, как хакеры влияют на управление транспортным средством. Адвокат упомянул возможное ослепление лазером, выброс отравляющих веществ через кондиционер, неожиданный звонок.

Авария произошла 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

