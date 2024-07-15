ТАСС: работы на месте крушения самолета SSJ 100 под Коломной завершены

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Поисковые работы на месте крушения самолета SSJ 100 под Коломной завершены. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

"Работы завершены: были обнаружены фрагменты тел членов экипажа, крупные части фрагментов фюзеляжа и обломки самолета вывезены с места крушения, также обнаружена различная бортовая электроника и провода", – рассказал собеседник агентства.

Воздушное судно Sukhoi Superjet 100 рухнуло днем 12 июля в лесном массиве Подмосковья. Он выполнял транзитный перелет после ремонта и направлялся в аэропорт Внуково. На борту самолета были два пилота и штурман – все они погибли. Следователи завели дело и изъяли документацию на заводе, где ремонтировали борт.

В прессе указывали, что основной причиной катастрофы мог стать одновременный отказ двух двигателей воздушного судна. При этом в авиационных службах выдвинули предположение, что в двигатели могли попасть птицы, поэтому системы SSJ 100 отказали на небольшой высоте.