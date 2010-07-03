Женщина на Кубани оставила дочь в кафе

15:18
15:18
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Фото: соцсети
Жительница Адыгеи оставила малолетнюю дочь в кафе Белореченска, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Краснодарскому краю. В кармане кофты ребенка нашли записку с данными девочки и просьбой найти ей новых родителей.
12 августа от сотрудников кафе поступила информация о том, что в игровой комнате заведения долгое время находится одна малолетняя девочка. Сейчас ребенка доставили в лечебное учреждение города, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Личность матери установлена. Ею оказалась 35-летняя приезжая из Республики Адыгея.
Материалы дела планируют изъять из органов полиции и передать следствию. Специалисты изучат условия жизни и воспитания девочки и примут процессуальное решение.
Это не первый случай за последние месяцы, когда матери оставляют своих детей. Первый громкий инцидент произошел в Москве в мае. Мать привела двухлетнюю девочку в поликлинику и оставила ее там без присмотра. Женщина решила, что ребенок будет мешать ей строить личную жизнь. Малышку передали под предварительную опеку в семью бабушки.
В том же месяце случилась похожая история. Мать оставила шестилетнего сына в игровой комнате торгового центра на Лобненской улице и отказалась забирать его. Ее задержала полиция. На допросе она утверждала, что мальчик якобы не ее сын.
Еще одна женщина пришла с мальчиком и девочкой в хостел в подмосковных Котельниках. Она попросила спальное место и сказала, что забыла в машине паспорт. После этого ушла, оставив детей. Спустя некоторое время сотрудники хостела обратились в полицию. Женщину арестовали.
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