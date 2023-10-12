Появились подробности о третьем россиянине, погибшем в Израиле

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Появились подробности о третьем россиянине, погибшем в результате нападения ХАМАС на Израиль. Им оказался Дмитрий Решетников из Волгограда, сообщает RT.

Как сообщила изданию рабанит Волгоградской еврейской общины Яэль Иоффе, которая пообщалась с его родителями, молодой человек приехал в Израиль жить и учиться после восьмого класса. По словам Иоффе, он хотел служить, а не сидеть в штабах и кабинетах. Он стремился попасть в бригаду "Голани", которая в Израиле считается элитными войсками, сказала она.

В момент нападения ХАМАС Решетников был на военной базе, расположенной на юге Израиля. После атаки палестинцев было много погибших, но тело россиянина не могли найти четыре дня.

У молодого человека осталась девушка-военнослужащая. Сам он должен был отслужить еще шесть месяцев.

Дмитрия похоронят в Израиле. Как уточнила Иоффе, его отец может не попасть на прощание с сыном. Этот вопрос уже прорабатывается консульством, заключила рабанит.

В ходе обострения палестино-израильского конфликта на территории Израиля погибли четыре россиянина, еще шестеро пропали без вести.

Свыше 550 человек подали заявки об эвакуации из сектора Газа, из них около 400 человек – россияне. Также в списке оказались граждане Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Палестины.

Конфликт между Палестиной и Израилем обострился 7 октября. В тот день сектор Газа запустил несколько тысяч ракет в сторону еврейского государства. В ответ на это израильская сторона начала против Газы операцию "Железные мечи".

По состоянию на утро 12 октября результате нападения ХАМАС погибло более 1 300 израильтян. Со стороны Палестины погибло более тысячи человек.

В министерстве энергетики и национальной инфраструктуры Израиля приказали прекратить подачу электроэнергии в сектор Газа.

Позже глава израильского оборонного ведомства Йоав Галант поручил обеспечить полную блокаду сектора Газа. По его словам, решено перекрыть газ и электричество, а также прекратить поставки продовольствия.

Число погибших в Израиле россиян увеличилось до четырех