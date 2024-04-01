Задержанные в Дагестане террористы снабжали оружием атаковавших "Крокус"

Фото: ТАСС/Национальный антитеррористическогий комитет

Члены состоящей из иностранных граждан террористической ячейки, задержанные в ходе КТО в Дагестане, снабжали деньгами и оружием террористов, которые напали на "Крокус Сити Холл". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Один из задержанных признался, что помогал террористам финансово и оружием. По его словам, силовики изъяли из его дома два автомата "Калашникова" и 460 патронов.

"Я возил им оружие – этим ребятам, которые нападали на "Крокус Сити Холл" в городе Москва. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи", – уточнил задержанный.

Кроме того, по данным силовиков, четыре иностранца готовили теракт в месте массового пребывания людей в Каспийске.

Накануне стало известно, что российские силовики задержали в Дагестане злоумышленников, планировавших совершить террористические акты. Для этого в Махачкале и Каспийске объявили режим контртеррористической операции (КТО).

Спецназ ФСБ заблокировал вооруженных террористов в нескольких квартирах жилых домов в Дагестане. По данным НАК, органы безопасности получили данные о местонахождении людей, причастных к терроризму.

При осмотре мест задержания силовики нашли автоматическое оружие, боеприпасы к нему и самодельное взрывное устройство. Среди гражданского населения никто не пострадал, уточнили в НАК.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Силовики задержали 11 человек, в том числе четверых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы заключил под стражу девятого фигуранта дела, которого накануне выследили и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.

