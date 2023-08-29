В Общественном штабе заявили о готовности Москвы к осенним выборам

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Москва готова к проведению выборов, которые состоятся 8–10 сентября. Об этом сообщили на сайте столичной Общественной палаты.

В первую очередь начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко подвел итоги тестового голосования, которое прошло 25 августа. По его словам, все прошло в штатном режиме.

"Москвичи смогли проголосовать из любой точки России с помощью своего телефона или компьютера, а также на избирательных участках – при помощи терминалов электронного голосования", – отметил он.

Также на заседании Общественного штаба обсудили вопрос о порядке голосования тех, кто не сможет прийти на участок и не сможет проголосовать удаленно со своих гаджетов. Для этого им принесут переносной ящик для голосования или переносной терминал электронного голосования (ПТЭГ), работу которых также проверили 25 августа.

"Во время выборов с нами вместе будут работать 11 680 наблюдателей, которые прошли довольно серьезную подготовку. Москвичи люди разные, вот и в Корпусе наблюдателей представители разных возрастов и профессий, но отмечу, что более половины из них в возрасте от 18 до 35 лет", – добавил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалев.

Он подчеркнул, что вся необходимая подготовка к выборам выполнена качественно и в полном объеме.

В Общественном штабе сообщили, что на всех участках установят видеонаблюдение, за которым будут следить как специальные наблюдатели, так и представители всех партий и кандидатов, участвующих в выборах.

Тестовое онлайн-голосование состоялось в Москве 25 августа. Жители выбирали мероприятия, которые хотели бы видеть на предстоящем Дне города. Участие в голосовании приняли почти 430 тысяч человек.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Тестирование систем электронного голосования прошло успешно в Москве