Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Чернышов представил свою предвыборную программу

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Вице-спикер Госдумы и кандидат в мэры Москвы от фракции ЛДПР Борис Чернышов провел презентацию своей предвыборной программы в столице.

"Мне хотелось бы с вами поговорить о программе как кандидата в мэры Москвы. Она заключается в простом, я сейчас представлю вам 15 проектов своих первых указов как будущего мэра Москвы", – сказал он.

По его словам, главными в Москве являются ее жители, на них должен быть сделан основной акцент, несмотря на то, что туристы тоже важны. Поэтому парламентарий предложил возобновить общественные слушания, чтобы москвичи были услышаны.

Помимо этого, Чернышов заявил, что создаст все необходимые условия для развития районов и благоустройства в них на "должном уровне". Также его программа содержит пункты, которые посвящены экологии, благоустройству, ЖКХ и капитальному ремонту города.

Кандидат добавил, что планирует добиться ограничений по приему детей мигрантов в школы Москвы в размере 10%. Он уточнил, что акцент должен быть на русском языке.

В презентации поучаствовали члены Московского городского отделения ЛДПР и доверенные лица Чернышова.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Дебаты кандидатов на должность мэра столицы прошли на телеканале Москва 24