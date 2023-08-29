Кандидат в мэры Москвы от "Новых людей" представил свою предвыборную программу

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Вице-спикер Госдумы, кандидат на пост мэра Москвы от партии "Новые люди" Владислав Даванков продемонстрировал свою предвыборную программу, главным направлением которой стала борьба с уплотнительной застройкой города.

"У нас есть по-настоящему живая программа, которую написали сами москвичи, а не дорогие эксперты в кабинетах. Это настольная книга будущего мэра. Мы собрали больше тысячи идей и каждую обсудили с экспертами", – сказал Даванков.

Он отметил, что в рамках создания программы из множества идей были отобраны те, которые возможно реализовать в течение пяти лет.

В программу кандидата на пост мэра столицы вошли следующие разделы: здравоохранение, образование, IT и цифровое развитие, ЖКХ, благоустройство и общественный транспорт.

"Программа содержит 12 тематических разделов. Важное место уделено поддержке семей с детьми и равномерному развитию районов столицы. Владислав Даванков предлагает создать в районах 10 отраслевых кластеров, которые станут точкой роста, привлекут новые компании и производства", – добавили в пресс-службе фракции.

В программе также указано, что Даванков намеревается направить ресурсы на очистку Москвы-реки для того, чтобы к 2028 году она смогла стать пригодной для купания горожан и ловли рыбы. В план по очистке реки в том числе вошел запрет на любое строительство на побережье.

Даванков предлагает отслеживать диффузное загрязнение реки и проверять все источники сбросов в нее, а также ужесточить ответственность за это.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.



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