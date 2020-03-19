"Единая Россия" подготовит проект о наказании за нарушение карантина из-за коронавируса

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"Единая Россия" подготовит законопроект о наказании за пренебрежение требованиями карантина из-за коронавируса, заявил первый замруководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.

Он напомнил о нескольких случаях, когда люди с коронавирусом, зная о болезни, грубо нарушают правила карантина или покидают лечебные учреждения. В УК прописана ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологических норм, повлекших за собой массовое заражение или отравления граждан, объяснил Исаев.

Однако в ситуации с коронавирусом установить такой факт будет сложно, признал он.

"Поэтому мы предполагаем дополнить УК, зафиксировав, что уголовная ответственность должна наступать в случае возникновения реальной угрозы массового заражения граждан. Мы считаем, что взрослые люди, которые знают, что они инфицированы, которым разъяснили необходимые требования карантина, но которые тем не менее пренебрегают этими требованиями, ставя под угрозу жизнь других людей, должны осознавать себя преступниками", – цитирует Исаева Агентство "Москва".

Речь идет не о тюремном заключении, добавил он. Однако предлагается ввести штрафы, исправительные работы и запрет на занятие руководящих должностей на определенный срок. Законопроект разработают во время региональной недели, резюмировал Исаев.

Правительство РФ сообщило, что в случае необходимости ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в России могут быть усилены. Это в том числе сокращение и отмена массовых спортивных, культурных мероприятий, проведение противоэпидемических мер предприятиями и организациями.

Сейчас усилен санитарно-карантинный контроль на границе, ограничено авиа- и железнодорожное сообщение с Китаем и другими странами с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Организовано медицинское наблюдение за вернувшимися из-за рубежа и теми, кто с ними контактировал. Приостановлен въезд для иностранцев.

Инфекционных коек и аппаратов ИВЛ в России достаточно, а если будет необходимость, их число увеличится, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что медучреждения страны готовы к различным сценариям развития ситуации.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире – более 200 тысяч человек, число умерших превысило 8 тысяч. По данным на 18 марта, в России 147 пациентов с COVID-19.