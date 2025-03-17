Белый дом подтвердил обсуждение США и Украины территориальных уступок

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Делегации США и Украины обсуждали вопрос территориальных уступок. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге, передает ТАСС.

Она не стала раскрывать детали, связанные с территориальными уступками, назвав неразумным разглашение соответствующей информации перед беседой президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным, которая состоится во вторник, 18 марта.

При этом, как сообщает Semafor со ссылкой на источники, администрация президента США может признать Крым частью России в рамках соглашения о прекращении огня на Украине. Пока, по информации журналистов, еще не принято ни одно решение. Однако Белый дом не стал комментировать соответствующую информацию.

Трамп заявлял, что во время телефонного разговора с Путиным хочет обсудить территориальные уступки в контексте украинского конфликта, а также вопрос, связанный с контролем над АЭС.

По мнению главы Белого дома, процесс мирного урегулирования на Украине "идет хорошо". Президент России ранее согласился прекратить боевые действия на 30 суток, но отметил, что в этом вопросе есть некоторые нюансы, которые нужно решить.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев не признает потерю территорий после мирного урегулирования конфликта. Он назвал такое требование "красной линией", которую нельзя переходить. Кроме того, по его словам, территориальные уступки могут привести к напряженности в будущем.

Представитель Кремля Дмитрий Песков напоминал, что присоединенные к России территории, среди которых Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области, уже записаны в конституции и являются неотъемлемой частью страны.

