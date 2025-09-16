В США подозреваемого в покушении на активиста Кирка обвинят в убийстве первой степени

Фото: AP Photo/Utah Governor's Office

Власти американского штата Юта предъявят Тайлеру Робинсону, подозреваемому в покушении на активиста Чарли Кирка, обвинение в убийстве первой степени. Об этом сообщила генпрокурор США Пэм Бонди в интервью Fox News.

Она уточнила, что обвинения будут предъявлены на этой неделе. По словам Бонди, власти штата будут требовать смертной казни Робинсона, что может оказаться вполне реальным, поскольку в Юте по-прежнему действуют расстрельные команды.

Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в американском университете штата Юта. Через два дня подозреваемого задержали. Как писали СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, после чего последний передал информацию властям.

Робинсон не признал свою вину и не сотрудничает со следствием, указал губернатор Юты Спенсер Кокс. В данный момент подозреваемый содержится в одиночной камере. Он будет оставаться под особым наблюдением до прохождения обследования у психиатра.