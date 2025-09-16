Трамп допустил, что может признать движение "Антифа" террористическим

Фото: depositphotos/actionsports

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что после убийства активиста Чарли Кирка может признать антифашистское движение "Антифа" террористической организацией. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

"Что ж, я бы это сделал, если у меня будет общественная поддержка", – цитирует Трампа РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что американские следователи нашли в винтовке, из которой могли убить Кирка, пули с выгравированными лозунгами движения "Антифа".

Трамп также заявил, что подозреваемый в убийстве активиста был хорошим студентом, однако затем резко изменился. По мнению главы Белого дома, молодой человек радикализировался при общении в интернете.

Кирк был убит во время выступления в американском университете штата Юта 10 сентября. После случившегося Трамп пообещал найти "каждого", кто причастен к произошедшему, в том числе выявить организации, которые спонсируют подобные преступления.

Позднее глава Белого дома заявил, что подозреваемый в убийстве Кирка задержан. Им оказался 22-летний местный житель Тайлер Робинсон. По данным СМИ, молодой человек рассказал о случившемся отцу, а тот, в свою очередь, передал всю информацию властям.