Путин и Лукашенко вновь обсудили ситуацию в Белорусии

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и Владимира Путина состоялся в воскресенье, 16 августа, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что лидеры стран обсудили ситуацию в Белоруссии после выборов, в том числе с учетом оказываемого на республику давления извне. В ходе беседы Россия подтвердила готовность содействовать в разрешении проблем на основе договора о союзном государстве и по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президенты созванивались также 15 августа. Они выразили уверенность, что все проблемы будут вскоре решены. Лукашенко и Путин договорились о продолжении регулярных контактов, подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений. Они положительно оценили взаимодействие профильных ведомств двух стран по вопросу возвращения на родину 32 задержанных в республике россиян.

Лукашенко отмечал, что Путин посвящен в ситуацию на территории страны. Он подтверждал, что РФ готова при запросе оказать всестороннюю помощь, нужную для обеспечения безопасности.

В республике начались протесты после президентских выборов. В этот день в стране отключили интернет. 12 августа его работа была возобновлена.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов. Он потребовал, чтобы их в первую очередь выпускали из изоляторов временного содержания.

Глава МВД позднее пообещал провести проверки по всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции в республике. Он добавил, что разбирательства проведут после стабилизации ситуации в стране.

Караев взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Кроме того, он считает, что нынешняя ситуация в стране не является революцией.

В СК республики полагают, что у акций были координаторы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто "нарушает демократические ценности" в Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео тоже не исключил санкций.