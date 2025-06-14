Самолет с вернувшимися из плена военнослужащими РФ прибыл в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Самолет с вернувшимися из плена российскими военнослужащими приземлился в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС.

Бойцы, выходя из самолета, кричали: "Ура!".

Как сообщили ранее в Минобороны, процесс был осуществлен в рамках выполнения договоренностей, достигнутых между Москвой и Киевом в Стамбуле 2 июня. Взамен российская сторона передала военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Белоруссии бойцам оказали медицинскую и психологическую помощь. Далее они будут проходить лечение и реабилитацию в учреждениях Минобороны РФ.

Делегации РФ и Украины договорились во время второго раунда переговоров обменяться тяжелобольными и тяжелоранеными пленными по принципу "все на всех", а также пленными до 25 лет.

Кроме того, Россия пообещала в одностороннем порядке передать Украине 6 тысяч замороженных тел погибших военных. Однако украинская сторона приняла решение перенести выдачу тел.

9 июня в РФ вернулась первая группа военнослужащих в возрасте до 25 лет. На следующий день – вторая группа солдат. Взамен Украине было передано аналогичное количество военных.

11 июня Россия и Украина приступили к обмену телами военнослужащих. Москва получила 27 тел российских бойцов. Работа в этом направлении продолжилась и в четверг, 12 июня. Стороны начали срочные "санитарные обмены" тяжелоранеными пленными.

В этот же день в Подмосковье прибыла третья группа российских военнослужащих.