На карантин из-за коронавируса отправили 11 депутатов Госдумы

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Одиннадцать депутатов Госдумы были направлены на карантин в связи с коронавирусной инфекцией, передает Агентство "Москва" заявление представителей ЛДПР. Парламентарии не смогут посещать заседания 14 дней.

Стало известно, что особые меры предосторожности действуют в отношении депутатов, побывавших в неблагополучных с точки зрения коронавируса странах.

Кроме того, карантин затронул политиков, которые могли общаться с людьми, посещавшими страны с вероятной угрозой риска. Депутат Сергей Катасонов до этого не прошел карантин после возвращения из Франции.

Партия ЛДПР запретила своим членам целоваться, жать друг другу руки, ездить за границу. Кроме того, Владимир Жироновский считает, что в целях профилактики надо сбривать бороду и усы, которые могут задержать бактерии.

В настоящий момент известно, что в здании Государственной думы установили специальные бесконтактные дезинфекторы. При этом в течение дня хлорным раствором обрабатываются все поверхности, до которых часто дотрагиваются люди.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань.

За прошедшие сутки в России было выявлено шесть случаев заражения коронавирусом. 13 марта появилась информация о первом зараженном в Ленинградской области. 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила пандемию нового коронавируса в мире.



В Москве работает call-центр Депздрава по коронавирусу Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 18



Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус не исключил, что в ближайшие дни и недели количество смертей и зараженных коронавирусом увеличится.

В мире коронавирусом заражено уже свыше 125 тысяч человек более чем в 110 странах, большинство выздоровело, однако более 4 тысяч скончалось.

В пятницу Россия ограничила авиасообщение еще с несколькими странами. Речь идет об Италии, Германии, Испании и Франции.

Ранее сообщалось, что в Москве начал работать оперативный штаб по строительству инфекционного центра.