"Инцидент" произошел на ядерном объекте на юге Израиля – СМИ

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На ядерном объекте в городе Димона на юге Израиля произошел "инцидент в сфере безопасности". Об этом на своей странице в соцсети X сообщает Jerusalem Post.

Речь идет о Ядерном исследовательском центре Израиля. Его строительство началось в 1958 году при поддержке Франции. По информации СМИ, именно в стенах этого центра Израиль создал собственное ядерное оружие в конце 1960-х годов.

"Инцидент произошел на объекте в Димоне на юге Израиля, характер происшествия пока неясен", – следует из заявления издания.

До этого о намерении совершить атаку на ядерные объекты Израиля заявила военизированная ливанская организация "Хезболла". Планы строились группировкой, несмотря на предостережение США, которые рекомендовали ей не вмешиваться в палестино-израильский конфликт.

Боевые действия между Израилем и Палестиной идут с 7 октября. Сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства несколько тысяч ракет, после чего Израиль начал операцию "Железный купол".

Жертвами обострения конфликта между двумя странами со стороны Израиля стали более 1,2 тысячи человек, со стороны Палестины – более тысячи человек.

Среди погибших при эскалации оказались четыре россиянина. Судьба еще шести граждан РФ остается неизвестной.

Более сотни человек на территории Израиля были взяты боевиками ХАМАС в плен. Точное число пленных по-прежнему неизвестно, однако среди них есть граждане США и Италии. О присутствии россиян среди захваченных в заложники данных нет.



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