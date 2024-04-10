Вице-спикер СФ Косачев заявил, что Украина для США является источником получения прибыли

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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев сказал, что Украина для Соединенных Штатов и действующего руководства США – источник получения прибыли. Об этом он сообщил в разговоре с RT, комментируя информацию о возбуждении СК РФ уголовного дела о финансировании терроризма после того, как депутаты попросили проверить причастность высших должностных лиц Штатов и НАТО к терактам.

Он отметил, что прибыль получается разными способами, в том числе эксплуатацией природных ресурсов, поставкой вооружений, различными теневыми схемами. По его мнению, Украина для США – это не проект, связанный с демократизацией этой страны и обеспечением ее национальной безопасности или другими сюжетами, отвечающими украинским интересам.

Косачев напомнил, что нефтегазовая компания Burisma Holdings уже на протяжении десяти лет является одним из активных и заметных механизмов, которые приводятся в действие людьми, работающими в интересах американских коммерческих структур. Вице-спикер СФ уверен, что "в эту комбинацию вовлечены лично действующий президент" США Джо Байден и его ближайшее окружение.

"Если и когда возникает потребность в том, чтобы реализовать часть извлекаемой прибыли на то, чтобы поддерживать Украину в состоянии конфликта с Россией, в том числе через провоцирование соответствующих террористических актов, то и этого американцы не чураются", – подытожил политик.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело о финансировании террористов должностными лицами США и НАТО. Такое решение было принято по итогам проверки после теракта в "Крокус Сити Холле".

По данным следствия, преступники получали деньги через компанию Burisma Holdings на Украине, в которой сын американского президента Хантер Байден несколько лет был членом совета директоров.

Теракт в "Крокусе" случился вечером 22 марта. Террористы зашли в здание, открыли огонь по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек, которых позже столичный суд арестовал. Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников преступников.