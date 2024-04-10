Возле "Крокус Сити Холла" убрали мемориал

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Стихийный мемориал возле "Крокус Сити Холла" убрали, сообщает РИА Новости.

Со дня трагедии, 22 марта, люди несли туда цветы и игрушки в память о погибших в результате террористической атаки.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате 144 человека погибли, а 551 пострадал.

Спецслужбы задержали 11 человек. Столичный суд арестовал их. Спустя время ФСБ РФ задержала в Москве, Екатеринбурге и Омске еще троих предполагаемых пособников террористов.

По версии следователей, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. СК установил, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты. Более того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.