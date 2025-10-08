Вдову генерала Кириллова назначили сенатором от Костромской области

Фото: ТАСС/Чернышов Георгий

Вдова генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, убитого в 2024 году, Светлана Кириллова, победившая на депутатских выборах Костромской областной думы от "Единой России", избрана сенатором от законодательной власти региона. Об этом сообщает ТАСС.

"Светлана Михайловна Кириллова наделена полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя Костромской областной думы", – заявил председатель Костромской областной думы Алексей Анохин.

Соответствующее решение было принято на первом заседании нового состава думы. Кандидатура Кирилловой собрала 30 голосов, еще один депутат воздержался. В своем выступлении она выразила благодарность за поддержку и заявила о намерении работать с депутатами "единой командой на благо Костромской области".

Как отметил депутат, выпускник академии РХБЗ Вадим Козырев, Кириллова имеет богатый опыт в вопросах долга, ответственности и защиты национальных интересов.

"Избрание Светланы Михайловны является сигналом огромной поддержки наших героев. Появление в Совете Федерации человека с таким опытом – это уверенность в том, что голос участников СВО и их семей на таком высоком уровне будет услышан", – добавил он.

Кириллова родилась и выросла в Костроме. По данным избиркома, она занимает должность главного эксперта отдела управления начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Минобороны РФ. Кроме того, она активно занимается общественной и волонтерской деятельностью, возглавляя женскую общественную организацию.

Кириллов погиб вместе со своим помощником Ильей Поликарповым 17 декабря 2024 года в результате взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было спрятано в электросамокате рядом с подъездом дома. Следователи возбудили уголовное дело.

Подозреваемого в совершении теракта, 29-летнего гражданина Узбекистана Ахмаджона Курбонова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), задержали 18 декабря. Во время допроса он рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами, по заданию которых приехал в Москву и установил бомбу.

За выполнение преступления злоумышленнику обещали выплатить 100 тысяч долларов и обеспечить переезд в одну из стран Европы.

Также по делу проходят еще два обвиняемых – Рамазан Падиев и Батухан Точиев (внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как считает следствие, они арендовали для Курбонова комнату в хостеле Подмосковья, где он должен был скрываться после совершения преступления.

В октябре 2025-го СК завершил расследование теракта. Всем троим в зависимости от роли в совершении преступления предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения для террористической деятельности.