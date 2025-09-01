МИД Азербайджана сообщил о завершении Минского процесса ОБСЕ

Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

МИД Азербайджана сообщил о закрытии Минского процесса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и связанных с ним структур по поводу конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сказано на сайте ведомства.

Уточняется, что такое решение было принято советом министров ОБСЕ после совместного обращения глав МИД Азербайджана и Армении.

В сентябре 2024 года Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Нагорном Карабахе. Позднее стороны договорились о полном прекращении боевых действий.

Нагорно-Карабахская Республика объявила о прекращении своего существования с 1 января 2024 года. Затем жителей региона стали перевозить в Армению. На этом фоне армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что Ереван получил возможность стать суверенным государством, отказавшись от Арцаха.

Спустя время власти Азербайджана обеспечили возвращение вынужденно перемещенных лиц в 16 городов и сел в Карабахе. По словам президента страны Ильхама Алиева, в настоящее время на освобожденных территориях живут, работают и получают образование более 50 000 человек.

В конце июля этого года появилась информация, что Армения и Азербайджан при посредничестве США согласовали меморандум по реализации проекта под названием "Мост (президента США Дональда. – Прим. ред.) Трампа". Речь идет о 42-километровом транспортном коридоре через Сюникскую область.

Согласно меморандуму, дорога останется в собственности Армении, однако управлять ей за 40% дохода будет частная компания, зарегистрированная в США. Договор планируется заключить на 99 лет. При этом обеспечение безопасности будет возложено на американских военных.

Официальная церемония подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном состоялась в начале августа в Белом доме. В документе прописано, что Баку и Ереван отказываются от взаимных территориальных претензий, а также прекращают использовать силу против друг друга.

