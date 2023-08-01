Первый эвакуационный рейс вывез из Нигера в Париж 262 пассажиров

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Первый эвакуационный рейс вылетел из Ниамея в Париж с 262 пассажирами на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министра иностранных дел Франции Катрин Колонну.

"Первый Airbus только что вылетел из Ниамея с 262 пассажирами на борту, из них 12 – дети. Все они окажутся во Франции сегодня ночью", – заявила Колонна.

Вместе с тем министр отметила успешную совместную работу французского министерства обороны, МИД и посольства Франции в Нигере.

По данным СМИ, в Ниамей направили третий самолет для эвакуации французов и желающих покинуть страну европейцев.

Ранее Франция объявила о начале эвакуации своих граждан с 1 августа. Аналогичное заявление сделали власти Германии.

Позже о централизованном решении эвакуировать граждан Евросоюза из Нигера заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

26 мая к власти в Нигере пришли военные, президент страны был отстранен. Ответственность события взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

На территории страны ввели комендантский час и объявили о закрытии границ, а также временно приостановили действие конституции. Кроме того, военное командование Нигера предупредило, что любое внешнее вмешательство грозит катастрофическими последствиями для населения.

Новые власти Нигера обвинили Францию в подготовке интервенции