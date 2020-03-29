Под наблюдением в РФ из-за коронавируса остаются 182,7 тыс человек

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Более 182 тысяч человек остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период находилось 273 426 человек, по состоянию на 28 марта под контролем остаются 182 702 человек", – заявили специалисты.

В ведомстве также подчеркнули, что было проведено более 263 тысячи лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе из числа прибывших из других стран.

Ранее в ведомстве призвали ограничить контакты детей с другими людьми, а также не посещать с ними общественные места. Если же решено отправиться на прогулку в парк, то следует избегать общения с другими отдыхающими.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Всего в мире, по данным ВОЗ, зафиксировано свыше 570 случаев заражения коронавирусом. В РФ заразились коронавирусом 1264 пациента.

