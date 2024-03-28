В ГД положительно оценили идею учредить награду за детский героизм

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала "шикарной" идею об учреждении госнаграды за героизм для несовершеннолетних. Такое мнение она высказала в беседе с RT.

По ее словам, в стране существует множество примеров правильно воспитанных детей, которые ставят в приоритет сохранение жизни и помощи другим.

"Мы видим это по "Крокусу", мы видим это по множеству примеров, когда старшеклассники спасают своих одноклассников или младших из рек и пожаров. Брат спас сестру буквально от невменяемого человека, который пытался ее украсть. Я считаю, это шикарное предложение", – прокомментировала Бессараб.

Она отметила, что данную инициативу необходимо рассмотреть на самом высоком уровне и реализовать.

Добавляется, что председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров ранее также предложил оценить идею об учреждении специализированной государственной награды для несовершеннолетних детей, совершающих выдающиеся и геройские поступки в сложных условиях.

Ранее в Госдуме наградили школьников, эвакуировавших людей из "Крокус Сити Холла". Речь идет об Исламе Халилове, Артемии Филимонове, Виктории Волчихиной, Александре Журике, Никите Иванове и Елизавете Тереховой. Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина и вице-спикер ГД Анна Кузнецова вручили им благодарственные грамоты и ноутбуки.

Теракт произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в здание и начали стрелять по посетителям, после чего устроили пожар. В результате погибли 143 человека, еще 360 пострадали.

ФСБ задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.