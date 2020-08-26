Голикова: 27 стран выразили желание приобрести российскую вакцину от COVID-19

Фото: Дмитрий Куракин/Пресс-служба Минздрава России

Иностранные государства заинтересованы в приобретении российской вакцины от коронавируса, сообщила зампредседателя правительства России Татьяна Голикова в ходе совещания с членами кабмина.

По ее словам, 27 стран мира уже выразили желание для покупки вакцины. Среди них Белоруссия, Азербайджан, Бразилия, Венесуэла, Казахстан и другие государства.

Производство вакцины "Спутник V" стартовало 15 августа. Со следующей недели массово начнут прививать медработников.

Вакцину запретят делать беременным и кормящим матерям. Отказаться от нее стоит также людям с аллергией.

Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину, станут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение.

Руководитель центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что более массовая вакцинация может начаться в декабре – январе. Сделать предзаказ невозможно, подчеркнул помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, различные предложения такого рода могут быть мошенническими.

Поставками будет заниматься Минздрав. Сейчас готовится ее производство на нескольких площадках.