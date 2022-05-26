Большинство россиян не боятся заразиться оспой обезьян

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Большинство россиян (60%) не боятся заразиться оспой обезьян, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
При этом 32% имеют небольшие опасения заболеть. Еще 8% очень боятся нового вируса.
Согласно результатам исследования, люди старше 45 лет опасаются оспы обезьян больше (57%), чем молодежь (3%). У женщин инфекция вызывает страх чаще.
Среди людей от 45 лет совсем не испытывают страх всего 8%. В возрастной группе до 34 лет – 63%.
Из опроса следует, что однозначно готовы сделать прививку от оспы обезьян 16% респондентов (16% мужчин и 15% женщин), скорее готовы – 23% (24 и 22% соответственно), скорее не привьются 30% опрошенных (29 и 32% соответственно). Однозначно не будет вакцинироваться 31% россиян.
Уточнятся, что большинство противников прививки от оспы при этом вакцинированы от коронавируса. Так, 41% из них скорее не привьются, 42% респондентов однозначно не будут вакцинироваться.
Исследование было проведено 24 и 25 мая в 337 населенных пунктах РФ среди 1,6 тысячи человек старше 18 лет, причисляемых к "экономически активному населению".
Ранее советник директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал, что эпидемия оспы обезьян в России невозможна, поскольку существует категория граждан, ранее привитых от натуральной оспы. Кроме того, по его словам, в России для предупреждения завоза заболевания из других стран есть разработанная "Вектором" тест-система, которая может определить оспу обезьян.
По данным ВОЗ, случаи заболевания уже зафиксировали в 18 странах, включая Францию, Швецию, Италию, Австралию, Канаду, Германию, Нидерланды, Швейцарию, Испанию, США, Словению и Чехию.
Вирусолог рассказал, насколько опасна оспа обезьян
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