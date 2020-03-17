Новые случаи заболевания коронавирусом зарегистрированы в 15 субъектах РФ

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Новый 21 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в 15 субъектах РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Уточняется, что четыре случая зафиксированы в Москве, два – в Самарской области, два – в Калининградской области, два – в Тверской области и по одному в Московской области, Красноярском крае, в Тамбовской области, в Калужской области, в Нижегородской области, в Пензенской области, в Татарстане, в Хакасии, в Свердловской области, в Архангельской области и в Ярославской области.
По данным штаба, заразившиеся посещали страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу в последние две недели. Уже определены люди, которые с ними контактировали, – все они помещаются под медицинское наблюдение.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114 человек. Десять из них заразились уже в стране, еще 104 случая завозные.
По последним данным, пятеро заболевших уже выздоровели и выписаны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание протекает в легкой форме без каких-либо симптомов. Вирус зарегистрирован в 26 регионах страны.
Почти 14 тысяч человек в мире заразилось COVID-19 за сутки. Количество случаев в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек. 11 марта ВОЗ официально объявила пандемию.
В столице в настоящий момент действует режим повышенной готовности. 16 марта в Москве усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Так, в Москве запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек. На каникулы ушли участники проекта "Московское долголетие".
С 21 марта по 12 апреля в Москве перестанут функционировать школы и учреждения дополнительного образования. Такое же положение ввели и в Московской области.
Всех, кто вернулся из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, отправляют на двухнедельный карантин.
В РФ был создан координационный совет по борьбе с коронавирусом, который возглавил премьер-министр России Михаил Мишустин. Совет будет работать в ежедневном режиме. Также в рамках борьбы с коронавирусом была создана рабочая группа Госсовета по борьбе с коронавирусом. Возглавил ее мэр Москвы Сергей Собянин.
Как Москва живет в период коронавируса
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