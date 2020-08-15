Москва занимает 18-е место по количеству новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,48 на 100 тысяч человек – это 18 место среди субъектов РФ.
Кроме того, столица входит в топ регионов России с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19 с показателем в 0,3%. За последние сутки в городе подтверждено 695 новых случаев.
Сергей Собянин обратил внимание, что в столице нет планов по повторному введению ограничений. В то же время он предупредил, что масочный режим в Москве сохранится еще на несколько месяцев. Использовать средства индивидуальной защиты следует в транспорте, в общественных местах, а также в торговых центрах и офисах.
Мэр города призвал ускорить вакцинацию граждан от гриппа. Он добавил, что прежде всего это касается школьников.
Минздрав сообщил о начале производства вакцины от коронавируса в России, созданной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Его глава Александр Гинцбург заявил, что необходимое для россиян количество планируют произвести за год.
Руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко обращал внимание, что она будет бесплатной. По его словам, производство разработки будет ориентировано прежде всего на внутренний рынок. Отслеживать состояние здоровья россиян, которые получат вакцину, будут с помощью специального ресурса. Для этих целей появится приложение, подчеркнул Мурашко.
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